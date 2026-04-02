Internacional Shopping reformula aplicativo inter+ e inicia campanha que sorteará um apartamento

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O Internacional Shopping inicia uma nova fase de sua estratégia com a reformulação do inter+, seu programa de relacionamento. Mais do que um aplicativo, o inter+ se consolida como o principal canal de conexão com o público, reunindo vantagens exclusivas, ações promocionais, experiências e novas possibilidades de gamificação ao longo de todo o ano. A proposta é transformar a jornada do cliente em algo contínuo, com benefícios recorrentes, descontos, serviços e ativações que incentivam a interação frequente com o shopping.

Como parte desse movimento, o empreendimento lança a campanha “O inter+ te dá um apartamento”, uma iniciativa inédita que chega como um grande destaque dentro do programa, ampliando as oportunidades de participação e engajamento.

A promoção acontece entre 2 de abril e 14 de junho e tem como objetivo incentivar o uso do aplicativo e o cadastro de notas fiscais de compras realizadas no shopping. A cada R$750 em compras nas lojas participantes, o cliente pode registrar a nota no app inter+ e receber números da sorte para concorrer ao prêmio.

Durante o período, a campanha também contará com uma dinâmica adicional: de segunda a quarta-feira, notas cadastrados no programa recebem números da sorte extras de acordo com sua categoria — sendo 1 número para clientes de 1 estrela, 4 números para 2 estrelas e 6 números para 3 estrelas.

A reformulação do aplicativo marca uma evolução importante na experiência digital oferecida pelo shopping, com melhorias na interface, navegação simplificada e mais agilidade no acesso às funcionalidades. Além disso, amplia o potencial de relacionamento por meio de mecânicas de engajamento, recompensas e benefícios contínuos, que vão além de campanhas pontuais.

Apesar de trazer um prêmio de grande impacto, como o apartamento, o inter+ segue com sua proposta de valor baseada na recorrência, oferecendo ao longo do ano brindes, vantagens e experiências que fortalecem o vínculo com o cliente no dia a dia.

“A reformulação do inter+, nosso programa de relacionamento, representa um avanço importante na forma como nos conectamos com nossos clientes. Para marcar essa nova fase, a promoção do apartamento chega como um grande destaque e um presente aos clientes. O nosso foco está na consistência: queremos estar presentes ao longo de todo o ano, oferecendo benefícios reais, experiências relevantes e vantagens que façam sentido para o nosso público.”, afirma Débora Viana, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

O sorteio será realizado no dia 9 de junho, com apuração e divulgação do ganhador prevista para o dia 13 de junho, às 15h.

Para mais informações e acesso ao regulamento completo da campanha, o público deve consultar o site oficial do Internacional Shopping.

Serviço:

Campanha “O inter+ te dá um apartamento”

Período: 02 de abril a 14 de junho (até 22h).

Prêmio: 1 apartamento.

Mecânica: A cada R$750 em compras, cadastre a nota fiscal no app inter+ para receber números da sorte.

Sorteio: 09 de junho.

Apuração e divulgação: 13 de junho, às 15h.

Cadastro: Exclusivamente pelo aplicativo inter+.

Sobre o Internacional Shopping

Localizado estrategicamente na Rodovia Presidente Dutra e próximo à Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping atende clientes de diversas regiões da Grande São Paulo, sendo um dos principais centros de compras, lazer e entretenimento da cidade de Guarulhos. Com 77.080 m² de ABL, dois pisos e 390 lojas, o shopping reúne grandes marcas como Outback, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Arezzo, Khelf, Camicado, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto, Besni, Daiso, Mega Store Cacau Show, entre outras.

O empreendimento também oferece diversas opções de lazer para toda a família, como o NeoGeo Family Parque, um dos maiores parques indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, além do Bolix, com 24 pistas exclusivas de boliche. O complexo Cinemark do Internacional Shopping é o maior do país em número de assentos, com 4.031 lugares divididos em 15 salas.

O Internacional Shopping ainda conta com serviços diferenciados para o público, como uma unidade do Poupatempo Guarulhos, ampliando as facilidades disponíveis aos visitantes.