Vacimóvel atende no Taboão para ampliar o acesso à vacinação em Guarulhos

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A Prefeitura de Guarulhos levará o Vacimóvel à praça Oito, no Taboão, a partir de segunda-feira (6), onde permanecerá até o próximo dia 18, das 9h às 16h, com atendimento também aos sábados. A iniciativa amplia o acesso da população à vacinação em diferentes regiões da cidade.

No local, estarão disponíveis vacinas contra a influenza (gripe) e outros imunizantes do Calendário Nacional, contra sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), HPV, meningite ACWY, hepatite B, tétano e difteria (dupla adulto) e febre amarela.

A ação complementa o atendimento de rotina nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e contribui para ampliar a cobertura vacinal no município, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios. A Secretaria da Saúde reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção contra complicações causadas pela influenza, ajudando a reduzir internações e óbitos, sobretudo entre os grupos mais vulneráveis.

A vacina contra a influenza é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, entre eles idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e da educação, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, além de povos indígenas, comunidades quilombolas e pessoas em situação de rua. Também estão incluídos profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, entre outros públicos mais vulneráveis às complicações causadas pela doença.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto, além da caderneta de vacinação, obrigatória para crianças e adolescentes. Pessoas com comorbidades devem apresentar receita médica ou outro comprovante da condição. A vacina pode ser administrada junto a outros imunizantes do Calendário Nacional.

Último dia no Eniac

O Vacimóvel segue em atendimento no Centro Universitário Eniac, no Centro, até esta quinta-feira (2), das 10h às 17h, como última oportunidade para a população se vacinar no local antes da mudança de endereço.

Balanço

No sábado (28), o Vacimóvel participou da ação do programa Guarulhos Cidadania realizada na EPG Jean Piaget, no Jardim Acácio. Ao todo, 138 pessoas tiveram suas carteirinhas de vacinação avaliadas, das quais 121 foram imunizadas. A atividade ocorreu das 9h às 14h e integrou a estratégia municipal de ampliação do acesso à vacinação e de orientação em saúde.

No local, o Programa Municipal de IST/aids e Hepatites Virais também promoveu ações de prevenção e educação em saúde. Mais de 30 pessoas foram abordadas pelas equipes, com orientações sobre formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo o uso de preservativos internos e externos, gel lubrificante, além da profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP) e da profilaxia pré-exposição (PrEP).

Ao todo, foram distribuídos mais de 250 insumos de prevenção, entre preservativos externos (inclusive nas versões sensitive e texturizada), preservativos internos, gel lubrificante e autotestes para HIV.

A Secretaria da Saúde informa que os testes rápidos para ISTs estão disponíveis em todas as UBSs do município. A PEP pode ser acessada em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Prontos Atendimentos (PAs). Já a PrEP está disponível nas UBSs Ponte Grande, Continental, Santos Dumont, Cumbica “Mario Macca”, além do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e do Serviço de Assistência Especializada (SAE) Carlos Cruz.

Serviço

Vacimóvel – vacinação

Local: Centro Universitário Eniac (Centro)

Data: até esta quinta-feira (3)

Horário: das 10h às 17h

Local: Praça Oito (Taboão)

Período: de 6 a 18/04

Dias da semana: segunda-feira a sábado

Horário: das 9h às 16h