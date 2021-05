Guarulhos passa a integrar a Rede Nacional de Ouvidorias

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Controladoria-Geral do Município e com o objetivo de atuar em conformidade com as boas práticas da gestão pública, passou a fazer parte a partir deste mês da Rede Nacional de Ouvidorias, do governo federal, que busca integrar as ações de simplificação desenvolvidas pelas ouvidorias da União, dos Estados e dos municípios.

O objetivo é incluir Guarulhos em programas nacionais de transparência e ouvidoria e promover a capacitação especializada da equipe que atua na área no município. A rede funciona como um fórum de integração, em busca da consolidação de uma agenda nacional de ouvidoria pública e participação social e para a garantia dos direitos dos usuários de serviços públicos.

O projeto é coordenado pela Ouvidoria-Geral da União, e todos os órgãos relacionados que fizerem a adesão, assim como Guarulhos, terão acesso às ações de capacitação para agentes públicos em matéria de ouvidoria, acesso à informação e simplificação de serviços.