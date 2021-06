Cães e gatos ganham novos lares em feira de adoção no Shopping Maia

No último sábado (5) seis cachorros e quatro gatos encontraram novas famílias durante a feira de adoção realizada pelo Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos no Parque Shopping Maia, localizado no Jardim Flor da Montanha. Feiras mensais serão realizadas naquele centro de compras, que recentemente firmou parceria com o DPAN, a exemplo do Shopping Bonsucesso, que também recebe eventos de adoção presencial.

Outras formas de adoção presencial são visita à sede do DPAN, em Bonsucesso (rua Santa Cruz do Descalvado, 420), mediante agendamento pelo telefone 2436-3656, e também na loja Petz (avenida Paulo Faccini, 1.385). Em ambos os locais os futuros tutores encontram cães e gatos adultos e filhotes, todos castrados, vacinados e identificados com microchip. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Para quem prefere adotar sem sair de casa também é possível fazer todo o processo, desde a escolha até a entrega do animal na residência, por email ([email protected]) ou pelo WhatsApp (11) 96786-5024.

Mais informações em www.dpan.guarulhos.sp.gov.br/.