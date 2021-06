Zoo de Guarulhos recebe dois saguis da Amazônia

A Latam Cargo, por meio do programa Avião Solidário, realizou nesta quinta-feira (10) o transporte de duas fêmeas de Sauim-de-Coleira, uma espécie de sagui encontrada na Amazônia brasileira categorizada como “criticamente em perigo de extinção”. Os animais foram embarcados em Manaus no voo LA3987, que pousou nesta manhã no Aeroporto de Cumbica. Depois, foram encaminhados para o Zoológico Municipal de Guarulhos.

O transporte gratuito visa ajudar a preservar a espécie e foi realizado em colaboração com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), reforçando o papel socioambiental do Grupo Latam, previsto em sua audaciosa estratégia de Sustentabilidade. Um dos pilares dessa estratégia da Latam é o Valor Compartilhado, com destaque para o programa Avião Solidário, que coloca o transporte aéreo a serviço da sociedade e dos ecossistemas em situações de saúde, preservação ambiental e desastres naturais.

Operação requer cuidado logístico

Para este tipo de transporte, a Latam Cargo, líder do transporte aéreo de cargas no Brasil, utiliza toda a sua experiência logística e a malha aérea da própria Latam Brasil, que passará por expansão nos próximos meses. Os animais são transportados com todo cuidado e segurança, deixando parte do porão de cargas da aeronave exclusivo para operação, onde uma posição é reservada para o acondicionamento da espécie, sempre visando seu conforto e redução do estresse causado pela viagem.

“Acumulamos experiência e conhecimento no transporte de animais vivos e, graças ao nosso programa Avião Solidário, temos agilidade para atender a este tipo de solicitação do Ibama e de outras instituições no Brasil. É muito gratificante poder usar essa nossa expertise para ser parte da solução e, ainda por cima, reforçar um dos pilares mais importantes da Sustentabilidade para a Latam, que é o Valor Compartilhado”, afirma Otávio Meneguette, diretor da Latam Cargo no Brasil.

A parceria entre a Latam Cargo e o Ibama tem viabilizado o transporte gratuito de animais em perigo de extinção ou em cativeiro ilegal. Em outras ações, o programa Avião Solidário da Latam transportou peles de tilápia, destinadas ao tratamento de animais, vítimas das queimadas no Pantanal mato-grossense, e material biológico para análise e verificação de presença de doenças.