Terra Forte Maracatu apresenta o espetáculo Canto às Yabás no dia 15

Na próxima terça-feira (15), às 20h, o Terra Forte Maracatu apresenta o show Canto às Yabás, espetáculo virtual transmitido pelo canal do YouTube do grupo, no endereço https://www.youtube.com/channel/UC3qcy3oP75shwAl5LRZq4WQ. O show, que saúda as entidades Iemanjá, Oxum, Nanã, Oyá e Bombo-gira, é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o FunCultura.

Na apresentação as dançarinas encantam com seus movimentos inspirados na beleza da dança africana, enquanto a percussão dá o ritmo e a força que invade o peito de quem assiste, levando a quase um transe hipnótico. O espetáculo conta também com loas, toadas, pontos de candomblé e catimbó jurema dentro de uma cenografia composta por plantas, folhas e a representação das entidades na vestimenta das dançarinas.

O projeto tem como objetivo disseminar a cultura popular do maracatu no estado de São Paulo, a fim de valorizar o conhecimento transmitido através da oralidade por tantos séculos, assim como aproximar diversas classes sociais com a música e a dança na busca pela contemplação dos elementos da natureza durante o espetáculo.

Do mesmo modo, objetiva ainda proporcionar uma vivência com os elementos regionais e os fundamentos que regem o baque virado ao desmitificar preconceitos e oportunizar olhares, o que impacta de forma positiva esse segmento da cultura popular ainda pouco conhecido pela maior parte da população, apesar de toda a tradição das nações de maracatu mais antigas, que são a base de nossos estudos e aprendizados.

Para saber mais sobre o grupo Terra Forte Maracatu acesse suas redes sociais no Facebook (https://www.facebook.com/maracatuterraforte) e no Instagram (https://www.instagram.com/terrafortemaracatu/).

Para mais eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Terra Forte Maracatu apresenta Canto às Yabás

Data: terça-feira, 15 de junho

Horário: 20h

Espetáculo virtual transmitido pelo YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3qcy3oP75shwAl5LRZq4WQ.