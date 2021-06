Guarulhos recebe da Ecopistas 18 mil aventais para a saúde pública

A rede hospitalar pública de Guarulhos recebeu na manhã desta quinta-feira (10), em cerimônia no Paço Municipal, a doação de 18 mil aventais descartáveis que serão utilizados pelos profissionais de saúde da cidade. A contribuição foi da Ecopistas, empresa que administra a rodovia Ayrton Senna, após intermediação da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU).

Foram doadas 36 caixas com 500 aventais cada uma, posteriormente levados ao centro de distribuição da rua Dona Dica, no Jardim Tranquilidade, de onde serão distribuídos para as UBS como forma de auxiliar na proteção dos profissionais que atuam na campanha de vacinação.



O prefeito Guti recepcionou os representantes da Ecopistas e agradeceu pela doação. “É um dia bastante importante e muito especial para nós. Queria agradecer muito pela parceria, pois neste momento difícil pelo qual passamos todas as atitudes desse tipo são bem recebidas”, disse.



Luiz Tavares, gerente de Atendimento ao Usuário da Ecopistas, disse que “é um prazer estar aqui e fazer parte desse momento. Sempre nos colocaremos à disposição para ajudar, no que for necessário, os profissionais de saúde que tanto têm se dedicado neste momento de pandemia”.



O secretário da Saúde, Ricardo Rui, explicou que o material será usado por todos os que hoje se encontram na linha de frente da vacinação.



Por sua vez, Luigi Lazzuri Neto, secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, agradeceu o empenho de toda equipe que se esforçou para que a ideia do projeto de doação dos aventais se transformasse em realidade.