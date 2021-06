Bolsonaro diz que Queiroga desobrigará máscaras a vacinados e já infectados

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante discurso no Palácio do Planalto, que determinou ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que elabore um parecer para fundamentar uma medida do governo com objetivo de cancelar a obrigação do uso de máscara por brasileiros vacinados e aqueles que já tenham contraído o coronavírus.

“Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é. Ele vai ultimar um parecer para desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar essa… (fazendo desdém da máscara) esse símbolo”, disse.