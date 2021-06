Maratona tecnológica tem inscrições prorrogadas até o dia 16

A maratona tecnológica Experimenta, promovida pela Prefeitura de Guarulhos, está com as inscrições prorrogadas para as modalidades Hackathon e Pitch4gru até 16 de junho. O evento, que tem por objetivo estimular soluções inovadoras e fomentar o empreendedorismo tecnológico, acontecerá de forma virtual entre os dias 25 e 27 de junho, com o tema gestão.

A cada nova edição do Experimenta os participantes abordam um tema de relevância para a sociedade sob a perspectiva da inovação tecnológica e criam soluções aplicáveis aos serviços públicos. Neste ano devem ser apresentadas ideias e projetos relacionados à Secretaria de Gestão do município.

Como funciona

O Hackathon é uma maratona com o objetivo de construir e propor soluções que estejam relacionadas aos desafios específicos que serão propostos pela Secretaria de Gestão de Guarulhos. Já no Pitch4gru, as startups que estão em estágio pré-operacional ou que atuem no mercado terão a oportunidade de apresentar em um concurso suas soluções que possuem conexão com a com essa secretaria.

A organização do Experimenta é da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI).

Para conferir o regulamento na íntegra e realizar a inscrição acesse o site http://experimenta.guarulhos.sp.gov.br/. Em caso de dúvidas ou para obter mais informações envie email para [email protected] ou [email protected]