Cummins Brasil entrega 18 toneladas de alimentos para a Prefeitura de Guarulhos

Ciente dos problemas sociais enfrentados em decorrência da pandemia e em consonância com os seus valores, a Cummins Brasil promoveu duas ações em apoio à comunidade de Guarulhos, onde está instalada. Com a abertura da Campanha Interna para doação de alimentos não perecíveis, realizada entre o início de abril e 15 de maio, além da reforço monetário vindo da Fundação Cummins para a compra de mais cestas básicas, um total de 18 toneladas foi arrecadado e direcionado ao Banco de Alimentos, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da cidade.

A entrega simbólica foi realizada hoje (11), com a participação do Prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, conhecido como Guti, e o presidente da Cummins Brasil, Adriano Rishi. “Muito nos orgulha a Cummins sempre auxiliar a cidade de Guarulhos (SP), ter em seu DNA a realização de ações sociais para ajudar a nossa comunidade. Isso é muito importante para nós. Esses alimentos chegaram em boa hora, nosso banco já estava com estoque bem reduzido, e agora vamos conseguir sobreviver mais um período direcionando esses alimentos para as pessoas que mais precisam”, afirmou Guti.

“Diante de todo o cenário que estamos vivenciando com a pandemia nos sentimos muito felizes em entregar 18 toneladas de alimentos que vêm fruto de contribuição e engajamento de todos os nossos colaboradores e também da Fundação Cummins. Esses alimentos vão chegar para as pessoas que estão mais necessitadas e a gente sabe que a pandemia tem afetado de sobremaneira as pessoas e aumentado a disparidade social. É mais uma forma de reforçarmos a nossa missão e valores. A parceria com a Prefeitura de nossa cidade é ainda de extrema importância para nos asseguramos de que iremos atingir o nosso objetivo final”, disse Rishi.

Para a realização do transporte dos alimentos arrecadados, a Cummins contou com a parceria e colaboração da empresa BBM Transeich.