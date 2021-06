Guarulhos participa de evento de fortalecimento do esporte

Nesta sexta-feira (11) a Secretaria de Esporte e Lazer de Guarulhos participou do 1º Imesporte, na cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo. Com o tema Uma Imersão na Gestão Eficiente do Esporte, o evento reuniu cerca de 20 secretários municipais no ginásio José Corrêa. Gestão eficiente, casos de sucesso, entre outros temas, foram debatidos durante o fórum esportivo com o objetivo de fortalecer o esporte em todo o Estado.

Para Ronaldo Fratello, secretário de Esporte e Lazer, o evento foi uma grande oportunidade de trocar ideias visando a possibilitar crescimento à cidade de Guarulhos em diversas áreas atreladas à prática esportiva. “O esporte deve ser transversal e envolver saúde, educação, transporte público, entre outras áreas. Estar aqui serviu como aprendizado e confirmou algumas ideias que já temos, como agregar a prática esportiva a outras áreas em Guarulhos e, assim, atingir todas as faixas etárias de maneira integral”, disse.

Os secretários tiveram a oportunidade de visitar as instalações da Arena Barueri, participaram de palestras que envolviam os temas Entendendo Melhor a Gestão do Esporte e Gestão Eficiente dos Recursos Humanos, além de trocarem informações sobre projetos de sucesso em seus respectivos municípios.

Um dos palestrantes no seminário foi o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Walter Feldman, que ressaltou a importância da eficiência na gestão pública esportiva. “Através das políticas públicas temos a chance de fazer o bem comum. Esse é o papel do Estado, encurtar as distâncias sociais. Por isso, falar sobre gestão esportiva é primordial para oferecermos um serviço de qualidade ao cidadão de maneira íntegra e responsável”, disse.