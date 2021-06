Trabalhadores do transporte escolar serão vacinados no Fácil STMU nos dias 14 e 15

Os 4.130 trabalhadores das vans do transporte escolar em Guarulhos serão vacinados contra a covid-19 na segunda e terça-feira da semana que vem, dias 14 e 15, das 9h às 16h. Eles devem comparecer à unidade do Fácil STMU, localizada na alameda dos Lírios, 303, Parque Cecap, para serem imunizados com a seguinte documentação: alvará de funcionamento, documento de identidade com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.



A vacinação será feita pelas equipes da Secretaria da Saúde, mas toda a logística de apoio ao trânsito no entorno será organizada por funcionários das secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana, Educação e Serviços Públicos, além da Guarda Civil Municipal (GCM).



O prefeito Guti fez o anúncio oficial da vacinação dos trabalhadores dessa área, considerada essencial para o funcionamento das escolas, em uma transmissão pela internet nesta quinta-feira (10).



Esquema de vacinação



Dia 14

9h – 55 anos ou mais

10h – 50 a 54 anos

12h – 45 a 49 anos

14h – 40 a 44 anos

Dia 15

9h – 35 a 39 anos

10h – 30 a 34 anos

12h – 25 a 29 anos

14h – 18 a 24 anos