Profissionais da educação infantil já podem ser vacinados a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (11) os profissionais da educação que atuam nas redes municipal, estadual e particular de Guarulhos, com atendimento na educação infantil (creche e pré-escola), poderão ser vacinados contra a covid-19 sem agendamento. A antecipação do calendário de vacinação foi anunciada nesta quinta-feira (10) pelo prefeito Guti e acompanha os critérios determinados pelo Governo do Estado.

Os profissionais da educação infantil devem realizar o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br/educacao e aguardar o recebimento do QR Code para serem atendidos na UBS mais próxima de sua residência, das 8h às 17h. No dia da vacinação, esses profissionais devem apresentar o QR Code, cópia do holerite referente ao mês de maio de 2021, cópia do comprovante de endereço, documento de identificação com foto e cartão do SUS.

Os professores e profissionais que atuam nas escolas das redes pública e particular de Guarulhos no ensino fundamental, educação de jovens e adultos, ensinos médio e superior, profissionalizante, professores especialistas ou em órgãos administrativos, como Secretaria de Educação, CEUs e Diretorias de Ensino, podem se cadastrar no site vacinaja.sp.gov.br/educacao, liberado também a partir desta sexta-feira, com a diferença de que eles precisarão efetuar o agendamento da vacina no sistema online GRU Vacina (https://bit.ly/VacinaGru) para receberem a imunização.