Maio terá três apresentações gratuitas das orquestras de Guarulhos

No mês de maio as orquestras de Guarulhos irão apresentar gratuitamente obras de Frédéric Chopin, Franz Schubert, Sergei Rachmaninoff, Niccolò Paganini, Matheus Bitondi e Almeida Prado em espaços públicos da cidade em três ocasiões. Para cada uma delas os ingressos podem ser retirados antecipadamente pelo site orquestrasdeguarulhos.com/ingressos.

A primeira apresentação acontece no dia 12 de maio, às 16h, no Teatro Padre Bento, quando a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, sob a regência do maestro Emiliano Patarra, apresentará o vencedor do 3° Concurso GruPiano, Jordan Alexander, que tocará o Concerto para Piano n° 1 em Mi menor, Op. 11, de Frédéric Chopin. A orquestra apresenta ainda nesse dia a Sinfonia n° 3 em Ré maior, D. 200, de Franz Schubert, obra de referência do romantismo alemão.

O segundo concerto será no dia 19 de maio, também no Teatro Padre Bento, a partir das 16h. Essa apresentação, que faz parte da série Convidados Especiais, traz a Orquestra GRU Sinfônica sob a regência de Guilherme Mannis e o renomado pianista Leonardo Hilsdorf interpretando o Concerto n° 2 para Piano e Orquestra em Dó menor, Op. 18, de Sergei Rachmaninoff. Além disso, os artistas Renato Vieira, no oboé, e Júlia Pedron, na flauta, interpretam com o conjunto a obra Desventuras Concertantes para Oboé, Flauta e Larápios Invejosos, de Matheus Bitondi, que será ouvida pela primeira vez nessa data. Completando o programa de forma intensa, a orquestra interpretará também a Sinfonia n° 1 em Si Bemol maior, Op. 38 “Primavera”, de Robert Schumann.

Já a última apresentação do mês acontece no Conservatório Municipal de Guarulhos, no dia 24 de maio, às 20h, dentro da Série de Câmara, com um repertório diversificado para violino e piano: o violinista Tiago Dias e a pianista Michiko Miyajima tocam diversas composições do italiano Niccolò Paganini, um dos grandes virtuosos do século XIX, e a dupla Samuel Mello e Jordan Alexander executa a Sonata para Violino e Piano n° 3, de Almeida Prado, um dos maiores compositores brasileiros do século XX.

Serviço

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade