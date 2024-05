Sesc Guarulhos comemora seus 5 anos ao som de Soweto, além de outras atividades especiais

- PUBLICIDADE -



Dia 11 de maio, sábado, o Sesc Guarulhos completa 5 anos de portas abertas e por isso, foram preparadas ações para todas as pessoas. Além da programação recorrente, as atividades especiais vão desde uma oficina de criação de sachês para escalda pés, um espetáculo de dança infantil que convida o público para dançar junto, uma maratona físico aquática e o show da banda Soweto. Confira abaixo mais detalhes:

Maratona de Condicionamento Físico Aquático: celebrando 5 anos de Sesc Guarulhos

Com Educadores do Sesc

11/5, sábado, 9h

A atividade gratuita aborda os principais elementos pedagógicos do condicionamento físico aquático, auxiliando os alunos, o público e os educadores a compreenderem as potencialidades da prática. Para a ação, é necessário possuir Credencial Plena e exame dermatológico válido.

Ser Sustentável: Escalda pés como forma de (Re)conexão e pausa

Com a antropóloga e aromaterapeuta Ane Rocha

11 e 12/5, sábado e domingo, 15h

Nesta atividade, o público pode aprender como fazer um ritual de (re)conexão e pausa em nosso cotidiano, utilizando elementos como a música e a alquimia botânica. Cada participante produzirá seu próprio kit de sais de banho/escalda-pés a partir das suas necessidades individuais e poderá levar para casa.

Entre e Saias – Uma Brincadeira Dançada

Com Trupe Tangará

11/5, sábado, 15h

Através das orientações dos artistas, o público é convidado a vestir saias e a dançar junto com o elenco, experimentando e criando o seu próprio repertório de movimento, embalados por um inventário sonoro, que traz ainda mais vida à “brincadeira”. Os experimentos nos levam a uma reflexão: Quem comanda o movimento? A saia objeto? O corpo expressivo? Ou a alma sensível?

Soweto

11/5, sábado, 20h

A nova turnê do grupo Soweto, que surgiu na Zona Leste de São Paulo, chega aos palcos para apresentar clássicos da sua carreira, como Longe da Solidão, Maçã do Amor, Preciso de Amar, Derê, Dia Feliz, Rachadinho, Estrela da Paz, e resgatar a energia do pagode dos anos 90. Com ingressos entre R$15 (Credencial Plena) a R$50 (inteira), as vendas iniciam em 30/4 (terça) no Portal SescSP e presencialmente nas unidades em 2/5 (quinta), às 17h.

Serviço:

Maratona de Condicionamento Físico Aquático: celebrando 5 anos de Sesc Guarulhos

Com Educadores do Sesc

11/5, sábado, 9h

12 anos.

Piscina Coberta.

Grátis – Necessário possuir Credencial Plena e exame dermatológico válido | Retirada de senhas 30 minutos antes no local

Ser Sustentável: Escalda pés como forma de (Re)conexão e pausa

Com a antropóloga e aromaterapeuta Ane Rocha

11 e 12/5, sábado e domingo, 15h

16 anos.

Centro de Educação Ambiental

Grátis | Retirada de senhas 30 minutos antes no local

Entre e Saias – Uma Brincadeira Dançada

Com Trupe Tangará

11/5, sábado, 15h

Livre.

Praça de Convivência

Grátis

Soweto

11/5, sábado, 20h

Livre.

Ginásio. 2700 lugares.

Ingressos: R$ 50,00 (inteira); R$ 25,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 15,00 (credencial plena: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Sesc Guarulhos | Informações



Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, no 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos – SP

Telefone: (11) 2475-5550

Horário de funcionamento

De terça a sexta, das 9h às 21h30. Sábados das 9h às 20h. Domingos e feriados das 9h às 18h.

Estacionamento

Capacidade limitada. Respeite sempre as vagas preferenciais. R$ 7,00 a primeira hora e R$ 2 por hora adicional (Credencial Plena) R$ 14 a primeira hora e R$ 3,50 por hora adicional (Outros). Preço único para shows e espetáculos: R$ 8,50 (Credencial Plena) e R$15,50 (Outros).