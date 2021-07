Prefeitura autuou 22 estabelecimentos na última semana por desrespeitar o Plano São Paulo

Fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) de Guarulhos autuaram, de 29 de junho a 4 de julho, 22 estabelecimentos comerciais por desrespeitar as determinações do Plano São Paulo, do governo estadual. No total foram expedidas 28 multas, já que alguns estabelecimentos receberam mais de uma.

Este foi o caso de uma loja de conveniência em um posto de combustível na região central, que foi fiscalizada e autuada na sexta-feira (2) e no sábado (3) por funcionar fora do horário permitido. O local permanecia aberto após o horário para receber os clientes que saíam dos bares da região, que cumpriam as determinações e fechavam na hora correta.

Além disso, dez bares, uma tabacaria, uma choperia e nove adegas também receberam autuações por desrespeito ao Plano São Paulo, como aglomerações, pessoas sem máscaras e também horário de funcionamento.

Denúncias

É possível denunciar comércios pelos números 153 ou 2453-6700 / 6701 / 6705. Ao receber as denúncias, as equipes de fiscalização as incluem na programação. Locais com maior número de reclamações são priorizados.