Primeiro episódio do programa Amalgamini vai ao ar neste sábado

O coletivo Amalgamídia apresenta o programa Amalgamini, episódios com conteúdo infantil inédito e autoral, temas e quadros variados que têm como base um universo repleto de magia. Os 20 primeiros episódios têm duração média de cinco minutos cada e serão exibidos a partir de 10 de julho, sempre às terças, quintas e sábados, às 18h, pelo canal do projeto no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/c/Amalgamini.

Os episódios de Amalgamini são destinados a crianças de seis a 11 anos e inspirados nos programas infantis consagrados pela TV Cultura. Seu conteúdo prioriza a qualidade e o respeito ao público infantil, valendo-se de perspicácia, inteligência e compreensão de mundo da criançada para adentrar nesse universo mágico e fantasioso.

O programa conta com a criação de cinco personagens, dois deles humanos, o Chico Poesia e o Zé Cordé, e outros três que são seres do fundo do mar, o Caranguejaldo, o Caramujias e a Rita Conchita. Esses três últimos vivem em uma garrafa e foram inspirados na banda Os Mutantes, de Arnaldo Baptista, Sérgio Dias e Rita Lee.

Contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura), Amalgamini apresenta temas que falam de responsabilidade social e respeito ao próximo em meio a grandes debates filosóficos e sociológicos, tratados de forma simples e sob o ponto de vista dos personagens.

Para saber mais sobre o Amalgamini, acesse suas redes sociais no Facebook (https://www.facebook.com/amalgamini.oficial), YouTube (https://www.youtube.com/c/Amalgamini) e Instagram (https://www.instagram.com/amalga.mini/).

Serviço

Programa Amalgamini

Estreia: sábado, 10 de julho

Horário: 18h

Transmissão pelo YouTube: https://www.youtube.com/c/Amalgamini

Programação

1º episódio – 10 de julho – Muito Zé não é Mané!

2º episódio – 13 de julho – Quem é Chico Poesia?

3º episódio – 15 de julho – Do lado de fora da Conchita.

4º episódio – 17 de julho – Um Caranguejo que canta histórias! Parte 1

5º episódio – 20 de julho – Muito prazer, eu sou Caramujias!

6º episódio – 22 de julho – Cordel é feito rapadura!

7º episódio – 24 de julho – Um carta de amor…

8º episódio – 27 de julho – O que é poesia?

9º episódio – 29 de julho – Caramujo não é peixe!

10º episódio – 31 de julho – Um caranguejo que canta histórias! Parte 2

11º episódio – 3 de agosto – Pai dos burros?!?

12º episódio – 5 de agosto – Donde vem, “pronde” vai?

13° episódio – 7 de agosto – Daqui pra Lá, de Sol à Ré e de Fá pra Dó!

14º episódio – 10 de agosto – Que sujeira!

15º episódio – 12 de agosto – Um Caranguejo que canta histórias! Parte 3

16º episódio – 14 de agosto – Zé Cordé, um catador de histórias.

17º episódio – 17 de agosto – Um lugar bom pra sonhar!

18º episódio – 19 de agosto – Um Caranguejo que canta histórias! Final

19º episódio – 21 de agosto – Sonho que se sonha só…

20º episódio – 24 de agosto – Amalgamini, por quê?

21º episódio – 26 de agosto – Episódio bônus.

22º episódio – 28 de agosto – Live especial com a equipe de Amalgamini.