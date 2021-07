Guarulhos conclui na quarta-feira a vacinação contra a covid-19 em serviços de acolhimento

A Prefeitura de Guarulhos vacinou mais 34 pessoas em situação de rua na manhã desta segunda-feira (5) e totalizou 238 doses administradas neste público até o momento. Na próxima quarta-feira (7) os profissionais de saúde do município concluem a imunização nos serviços de acolhimento vinculados à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS). Depois disso, a vacinação dessa população segue com as equipes do Consultório na Rua do SUS.

A vacinação nesta segunda-feira foi realizada no Serviço de Abordagem Social da SDAS, localizado no Macedo. Já na quarta-feira a imunização acontecerá no Centro POP (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua), na Vila Progresso.

Encerrada esta etapa, as equipes do Consultório na Rua do SUS farão uma varredura em toda a cidade para identificar pessoas em situação de rua que ainda não foram vacinadas contra a covid-19. Ao localizar algum cidadão nessas condições, os profissionais o levarão até a Unidade Básica de Saúde de referência para que possa ser imunizado. Toda a ação de vacinação deste público na cidade é acompanhada pela Pastoral do Povo da Rua, da Igreja Católica.