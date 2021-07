Brasil tem mais de 80 milhões de vacinados com ao menos a 1ª dose contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 7, a 80.864.685, o equivalente a 38,19% da população total. Nas últimas 24 horas, 2.390.026 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 80 milhões de vacinados, 28,7 milhões já estão com a imunização completa contra o coronavírus, seja com a segunda dose ou com vacinas de aplicação única. O total representa 13,6% da população.

Nas últimas 24 horas, 613,3 mil pessoas receberam a segunda dose e outras 388 mil receberam uma vacina de aplicação única. Ao todo, o Brasil administrou 3.391.427 doses nesta quarta. O número alto de aplicações se deve ao Rio de Janeiro, que computou dados reprimidos nos últimos dias.

Em termos proporcionais, São Paulo e o Rio Grande do Sul são os Estados que mais vacinaram população até aqui: 44,86% e 44,74% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose, respectivamente. A porcentagem mais baixa é encontrada em Mato Grosso, onde 23,66% receberam a vacina.

Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose também está em São Paulo (20,7 milhões), seguido por Minas Gerais (7,59 milhões) e Rio de Janeiro (6,12 milhões).