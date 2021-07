Mortes no trânsito apresentam queda de 7% em Guarulhos

De acordo com os dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e Detran.SP, a cidade de Guarulhos obteve uma diminuição de 7% na taxa de óbitos em acidentes de trânsito no período entre maio e junho deste ano.

Ainda segundo os dados, 44, 83% dos acidentes na cidade ocorreram em vias municipais, enquanto 37,93% foram registrados nas rodovias.

Motociclistas lideram as taxas de óbitos por veículos de locomoção da vítima. Apesar disso, os acidentes com a categoria diminuíram 96% em relação ao ano anterior, passando de 323 óbitos em 2020 para 11 em 2021. A menor taxa registrada são caminhões, que também reduziram 90% comparado a esse período no ano passado.

Já no Estado de São Paulo foram registradas 151 mortes por acidentes em junho de 2021, 59% a menos do que em 2020, quando o total de casos era 373 no mesmo mês.

Vítimas

Jovens entre 18 e 24 anos lideram a faixa etária de vítimas em acidentes fatais na cidade, seguido por pessoas entre 35 e 39 anos. Segundo os dados, condutores de veículos são os principais acidentados, seguido dos pedestres. Em contrapartida, os atropelamentos foram registrados como categoria principal em óbito por acidentes de trânsito, 10% a menos do que colisão de veículos.

Os fatos relatam que 86,21% dos óbitos são do gênero masculino, enquanto as mulheres somam 13, 79% deles.