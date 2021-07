Videoaula da Prefeitura ensina receita do pão doce lua de mel

Aprender a preparar a lua de mel – um pão doce de massa macia, com recheios como doce de leite, maracujá e creme – para poder comercializá-la e assim obter ou aumentar a renda da família no período de pandemia. Este é o objetivo da segunda videoaula ministrada pelo formador David Novais que a Prefeitura de Guarulhos disponibiliza na segunda-feira (26), a partir das 19h30, no seu Facebook e Instagram. O preparo da pizza e molho especial já pode ser conferido pelo link https://www.facebook.com/457869997624115/videos/1607103996149180.

As aulas de culinária integram a segunda edição do projeto Aprendendo pra Gerar Renda, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. A iniciativa visa ainda a estimular o empreendedorismo e servir como alternativa ao desemprego na pandemia.

Estão previstas nove videoaulas com diversas receitas, sempre veiculadas às segundas-feiras no mesmo horário, como bolo de milho com curau, torta holandesa, escultura em frutas e legumes, sushi, yakissoba, coxinha creme e quiche de alho-poró. Elas serão também disponibilizadas no YouTube posteriormente.

Serviço

Videoaulas de culinária do projeto Aprendendo pra Gerar Renda – segundas-feiras, a partir das 19h30

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituraGuarulhosOficial/

Instagram: https://www.instagram.com/prefeituraguarulhosoficial/

YouTube: https://www.youtube.com/c/PrefeituradeGuarulhosOficial/