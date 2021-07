Prefeitura fará live com vencedoras do Miss Guarulhos

Será realizada nesta quinta-feira (22), às 20h, por meio do Instagram @turismoguarulhos, perfil oficial do Departamento de Turismo do município, uma live com Ieda Favo, Brunna Bonomo e Dáfini Gomes, vencedoras do concurso Miss Guarulhos dos anos 2020, 2019 e 2018, respectivamente.

Durante a live, as misses contarão suas histórias, as experiências como miss Guarulhos e outros detalhes da carreira de modelo.

A live será organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI).

Inscrições abertas

As inscrições para o concurso Miss Guarulhos 2021 estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente até o dia 13 de agosto pelo site turismo.guarulhos.sp.gov.br.

Todas as concorrentes deverão preencher os requisitos divulgados pelo edital nº 1/2021 – GT, publicado no Diário Oficial do dia 22 de junho, como medir acima de 1,68 metro e residir em Guarulhos, entre outras condições. Uma comissão formada pelos coordenadores do evento fará a seleção.

O Miss Guarulhos 2021 acontece no dia 11 de dezembro em local que ainda será definido. A organização é do Departamento de Turismo da SDCETI.