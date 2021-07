Prefeitura promove atividades para comemorar o Dia do Motorista

No dia 25 de julho é celebrado o Dia do Motorista e a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos programou duas atividades para esta segunda-feira (26) para homenagear os profissionais do volante.

Das 9h às 12h, no Terminal Pimentas, e das 14h às 17h, no Terminal São João, acontecerão atividades relacionadas a esses profissionais, com ações educativas e a entrega de brindes e folhetos de serviços de saúde aos condutores de ônibus. Haverá também uma participação especial do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o secretário Luigi Lazzuri Neto, da STMU, não se podia passar a data em branco . “A intenção dessa homenagem é a de agradecer a esses profissionais que, diariamente, enfrentam o trânsito das grandes metrópoles, nas ruas e estradas em seus carros, caminhões e ônibus, desempenhando um papel fundamental para a sociedade. Carregam a grande responsabilidade de transportar pessoas com toda a segurança e são um dos elos fundamentais na engrenagem que move a economia no mundo”, reforçou.