Campanha alerta sobre queimadas às margens da Via Dutra

As queimadas são comuns nesta época do ano, principalmente, por conta do clima seco e sem chuva. Entre os meses de janeiro a dezembro do ano passado, foram registradas 1058 ocorrências de focos de incêndio às margens da via Dutra. Somente entre os meses de maio e setembro, período do ano de maior estiagem, foram 773 ocorrências – 73% do total. Em 2021, até junho, foram 260 ocorrências.

Nas rodovias, além de prejudicar o Meio Ambiente, as queimadas representam perigo aos motoristas que trafegam uma vez que a fumaça reduz a visibilidade, aumentando as chances de um acidente. Mas o que fazer ao se deparar com focos de incêndio durante a viagem?

Campanha

Para orientar motoristas sobre como se comportar caso se deparem com focos de incêndio durante a viagem, a CCR NovaDutra realiza a campanha “Dirija com Responsa. Queimadas: saiba como evitar acidentes”. Hoje, o arremesso de bitucas pelas janelas dos veículos é uma das principais causas de incêndio às margens da rodovia. Mas existem outras como a utilização de fogo para limpeza de terrenos e lixo, principalmente nos perímetros urbanos da via Dutra.

A campanha conta com faixas ao longo da rodovia, mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), dicas de segurança na CCRFM 107,5 NovaDutra e distribuição de folhetos com informações de como agir em caso de fumaça na rodovia. “Além de aumentar o risco de acidentes, as queimadas causadas às margens da rodovia podem alastrar por matas e florestas causando danos ambientais. Por essas razões temos alertado os motoristas sobre o assunto, especialmente durante o período de estiagem, quando os riscos são maiores”, ressalta o Gerente de Atendimento da CCR NovaDutra, Virgílio Leocádio.

Monitoramento

Quem é responsável pelo monitoramento e acionamento das equipes de combate a incêndio da concessionária ou do Corpo de Bombeiros é o Centro de Controle Operacional (CCO), localizado em Santa Isabel (SP). O monitoramento é feito 24 horas por dia, por meio das 102 câmeras instaladas na via Dutra.

Confira dicas para fazer uma viagem segura, em casos de fumaça na pista: