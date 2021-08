Começa a temporada da floração das cerejeiras no Parque do Carmo

A cerejeiras começaram a florir no Parque do Carmo, na zona leste da capital paulista. A cerejeira é uma árvore símbolo do Japão, onde é conhecida como sakura, e sua floração é muito curta: dura poucas semanas, entre os meses de julho e agosto.

Para celebrar a floração, desde 1978 era realizado no parque a Festa da Cerejeira, que costumava atrair milhares de turistas com barracas de comidas e apresentações culturais japonesas. Mas a festa foi interrompida pela pandemia de covid-19. Neste ano, o parque estará aberto para visitação e as pessoas poderão conhecer as cerejeiras, mas as apresentações culturais não serão realizadas.

Segundo a Federação de Sakura e Ipê do Brasil, que era responsável pela organização da festa, haverá apenas estandes de comidas típicas para os visitantes entre os dias 6 e 15 de agosto, aos finais de semana.

A visitação ao parque é gratuita e o horário de funcionamento é das 5h30 as 20h, diariamente.