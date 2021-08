Agentes do curso Patrulhamento Ambiental receberam certificados de capacitação nesta sexta

A Secretaria para Assuntos de Segurança Pública de Guarulhos, por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Efag), entregou nesta sexta-feira (13) os certificados do curso Capacitação em Patrulhamento Ambiental para 34 guardas civis municipais. A solenidade contou com a presença do prefeito Guti e aconteceu na Vila Adelaide Perella.

A atividade, que foi coordenada pelo inspetor-geral e engenheiro Pedro Sarmento Alves, capacitou 34 guardas municipais das cidades de Arujá, Campos do Jordão, Itaquaquecetuba, Itararé, Poá e Mairiporã, além de Guarulhos, com estudos sobre legislação ambiental, biologia e manejo de animais silvestres, fauna, tráfico de animais, vegetação nativa da Mata Atlântica, entre outras disciplinas. Do total de 34 agentes, 13 são de Guarulhos e com o curso de capacitação passam a integrar os quadros da Inspetoria de Patrulhamento Ambiental.

O prefeito Guti, ao falar para os formandos, enfatizou a importância do trabalho de preservação ambiental. “Em um momento em que os esforços do planeta se voltam para a tentativa de melhorar as condições do meio ambiente para a preservação da espécie humana, essa capacitação de novos agentes é louvável e significa mais um passo para defendermos as matas nativas da nossa cidade”, disse.

Já o secretário Márcio Pontes, titular da pasta de Segurança Pública, endossou as palavras do prefeito e acrescentou. “É de suma importância que as pessoas reflitam sobre a necessidade de conservar as matas, a água, a natureza de uma forma geral. Só assim conseguiremos garantir o bem-estar das futuras gerações”, afirmou.

Presente à cerimônia, o prefeito de Itararé, Heliton do Valle, enalteceu o trabalho desenvolvido por Guarulhos. “Agradeço a oportunidade de poder capacitar nossos agentes numa missão tão importante que é a de proteger nosso meio ambiente. Além disso, fomos muito bem acolhidos”, reforçou.