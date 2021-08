Guarulhos recebe 50 novos ônibus com ar-condicionado

A cidade de Guarulhos ganhou nesta sexta-feira (13) um reforço para sua frota de transporte público: 50 novos ônibus, todos com ar-condicionado, sendo 25 da Viação Urbana Guarulhos e 25 da Empresa de Ônibus Vila Galvão. A cerimônia de entrega dos veículos aconteceu na avenida Humberto de Alencar Castelo Branco (Anel Viário), altura do número 1.041, com a presença do prefeito Guti.

A nova tecnologia utilizada no sistema de ar é programada para manter uma temperatura ambiente de 22°C. Para isso é necessário que vidros e escotilhas permaneçam fechadas a fim de que essa temperatura se mantenha durante todo o percurso.

As linhas beneficiadas serão a 275 (Cocaia / Internacional Shopping – Via Tiradentes), 281 (Parque Continental 2 – Via Cemeg), 331 (Terminal Metropolitano Cecap /Aeroporto Internacional de Guarulhos), 410 (Jardim Santa Paula / Centro – Via Dutra), 438 (Terminal São João / Internacional Shopping – Via Dutra) e 453 (Terminal São João / Centro – Via Dutra).

Na oportunidade, Guti falou sobre a entrada dos novos veículos na frota municipal. “Estou muito feliz por cumprir mais uma das nossas metas. Os ônibus com ar-condicionado eram um antigo desejo da população, que agora começa a ser atendido. Queremos, em breve, estender esse processo de modernização para mais linhas da cidade”, disse.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto, disse estar feliz com a entrega de 50 novos ônibus com ar-condicionado para que a população tenha mais conforto dentro do transporte público.