Semana da Pessoa com Deficiência de Guarulhos começa segunda-feira com palestras

Em celebração à promoção de ações de inclusão social e de combate ao preconceito e à discriminação da pessoa com deficiência, a Secretaria de Educação de Guarulhos realizará a partir de segunda-feira (23), prosseguindo até sexta-feira (27), palestras online durante a Semana da Pessoa com Deficiência 2021. A transmissão ao vivo acontece pelo canal da pasta no YouTube.

O evento contará com diversos especialistas nas áreas de educação inclusiva, esporte, acessibilidade, entre outros profissionais envolvidos na busca de ações e políticas públicas que favoreçam o protagonismo e a inclusão social.

Na segunda-feira, às 9h, será realizado o webinário “A importância do olhar inclusivo dentro da realidade escolar”. Já na sexta-feira, das 8h30 às 21h, haverá o seminário “Avanços e desafios em busca do protagonismo e da inclusão social”, por meio de mesas virtuais.

A Semana da Pessoa com Deficiência é mais um importante marco na luta histórica de homens, mulheres, crianças, jovens e adultos na busca de uma sociedade com mais igualdade, além de fomentar o debate e as ações voltadas para dar visibilidade aos desafios e avanços da pessoa com deficiência. “À medida que evoluímos como humanidade fica cada vez mais necessária a compreensão de que é na diversidade e na pluralidade que nos fortalecemos como sujeitos nos campos educacional, cultural, artístico, esportivo e político”, explica Patricia Matildes, chefe de Diversidade e Inclusão de Guarulhos.

Neste ano, para reafirmar a importância de acesso aos espaços de lazer à pessoa com deficiência, o Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (Doep), com apoio da Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional, firmou parceria com o Circo Patati Patatá e Neo Geo Family, do Internacional Shopping de Guarulhos. Serão disponibilizados 350 ingressos para o circo e 250 ingressos para Neo Geo, todos voltados para os estudantes com deficiência da rede municipal de ensino de Guarulhos que são atendidos presencialmente pela Rede de Apoio à Inclusão Educacional.

Confira a programação completa

23/8 – segunda-feira

• 9h – Webinário – A importância do olhar inclusivo dentro da realidade escolar

Luciana Amaral (Prof.ª AEE), Erick Ponce (Prof. Educação Física), Alex Cabral (Prof. Artes), Lenilva Gomes (Prof.ª Língua e Cultura Inglesa – Coordenadora Pedagógica)

27/08 – sexta-feira

• 8h30 – Abertura

• 9h – Mesa 1

Tema: Esporte Cultura e Lazer no Desenvolvimento Integral do Educando

Prof. David Farias Costa – Comitê Paralímpico Brasileiro

Prof. da Rede Erick Pereira Ponce

Prof. Eber Cristian Dartora – Instituto Futebol de Rua

Mestre Lluís Ruiz-Giménez – Fundação Barcelona

• 14h – Mesa 2

Tema: Roda de Conversa Inclusiva entre Pais e Educadores

Iara Pinheiro Góis, mãe de dois filhos com deficiência, alunos da rede

Pedagoga da rede Patrícia da Silva Matildes

Prof.ª da rede Célia Regina Ribeiro Santos

Prof.ª da rede Diléia Leite de Oliveira

Prof. da rede Odair de Almeida

Psicóloga da rede Cristiane Cervigni

• 19h – Mesa 3

Tema: Os Avanços e Desafios da Educação Inclusiva do Jovem e do Adulto

Palestrantes: Prof. Marcos Cesar – Unifesp Guarulhos

Prof. Marcio Hollosi – Unifesp Guarulhos

Psicólogo Reynaldo Vanderlei da Silva – Apae Guarulhos