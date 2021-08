Menor é apreendido pela GCM na Vila Rio de Janeiro por suspeita de tráfico

No final da tarde desta quinta-feira (19) uma equipe da Inspetoria de Patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, acompanhada com cães (Canil), apreendeu um menor de idade por suspeita de tráfico de drogas durante patrulhamento pela região do cemitério Campo Santo, na Vila Rio de Janeiro.

Na averiguação foram encontradas 23 porções de skank e 13 de maconha. Por se tratar de um menor, sua irmã foi chamada ao local para ser informada de que o rapaz seria colocado à disposição do delegado do 2º Distrito Policial, no Jardim Santa Mena.

De acordo com o secretário-adjunto para Assuntos de Segurança Pública, Ricardo Melchiades, os casos de tráfico têm sofrido uma constante repressão por parte da pasta, por intermédio da GCM, com o objetivo de diminuir o comércio ilegal de drogas dentro do município.