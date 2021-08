Guarulhos abre quatro UBS neste sábado pelo Programa Saúde Agora

No próximo sábado (28) a Prefeitura de Guarulhos vai abrir quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, pelo Programa Saúde Agora, sendo elas: UBS São Ricardo, Presidente Dutra, Marcos Freire e Nova Cidade. As pessoas que precisam passar em consulta médica, bem como coletar exames de Papanicolau, já podem procurar as unidades para efetuar seu agendamento, uma vez que os atendimentos serão feitos com horário marcado.

Já para outros procedimentos como vacinas de rotina e testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatite C não será necessário agendar horário. Para a vacinação contra a covid-19 será aplicada apenas da segunda dose em pessoas que, por algum motivo, perderam o prazo.

Na oportunidade, as quatro UBS também farão dispensação de medicamentos nas respectivas farmácias e as equipes de enfermagem farão consultas, curativos, entre outros procedimentos com atendimento de demanda espontânea.

Depois de seis meses suspenso por conta do avanço da pandemia de coronavírus no início deste ano, Guarulhos retomou no último sábado (21) o Programa Saúde Agora, com o funcionamento de seis unidades. O resultado foi a realização de 403 consultas médicas, 274 de enfermagem, 265 exames de Papanicolau coletados, bem como 82 testes rápidos para detecção do HIV, 81 para o diagnóstico da sífilis e 80 para hepatite C. Também foram dispensados 445 medicamentos nas farmácias, 291 segundas doses contra a covid-19 aplicadas, além de 17 vacinas de rotina administradas, entre outros serviços.