Ciet divulga 112 vagas de emprego em diversas áreas de atuação

O Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (Ciet) de Guarulhos divulgou nesta terça-feira (24) diversas vagas de emprego com candidaturas até a primeira semana de setembro.

Os candidatos que estiverem dentro dos requisitos exigidos pelas vagas devem comparecer a um dos postos do Ciet (Centro – avenida Monteiro Lobato, 734), Pimentas (estrada do Capão Bonito, 64), Ponte Alta (rua Pernambuco, 836) ou Cumbica (avenida Atalaia do Norte, 544) com seus documentos pessoais até a data informada em cada oportunidade.

Confira as vagas disponíveis

Controladores de acesso – 10 vagas

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada (habilidade com computador)

Salário: R$ 1.452 + seguro de vida + vale-transporte + vale-refeição + vale-alimentação

Vaga aberta até 26/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Encarregado de frente de caixa – 1 vaga

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada

R$ 3.504,73 + vale-transporte

Vaga aberta até 27/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Operador de prensa – 1 vaga

Requisitos: Ensino médio completo. Não é necessária experiência. Curso de empilhadeira será um diferencial.

Salário: R$ 1.611,74 + vale-transporte + convênio médico + refeição no local

Vaga aberta até 27/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Líder de loja – 2 vagas

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada

R$ 2.392,36 + vale-transporte

Vaga aberta até 27/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Líder de perecíveis – 3 vagas

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada

R$ R$ 2.392,36 + vale-transporte

Vaga aberta até 27/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Açougueiro – 10 vagas

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada

Salário: R$ 2.113,86 + vale-transporte

Vaga aberta até 27/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Líder de armazém – 2 vagas

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada

Salário: R$ 2.392,36 + vale-transporte

Vaga aberta até 27/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Encarregado de loja – 5 vagas

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada

Salário: R$ 3.504,73 + vale-transporte

Vaga aberta até 27/08 ou até o atingir limite de encaminhamentos

Mecânico – 1 vaga

Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência comprovada (mecânica de manutenção de motores a gasolina e elétrico)

Salário: A combinar + vale-transporte + convênio médico

Vaga aberta até 31/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Professores de inglês – 1 vaga

Requisitos: Superior em letras e experiência comprovada na área.

Salário: R$ 1.305 + vale-transporte + convênio odontológico e médico + vale-alimentação + comissões + premiações

Vaga aberta até 31/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Ajustador mecânico – 2 vagas

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada (conhecer desenho, fazer furos, traçagem de peças e rosqueamento manual em peças de fabricação)

Salário: a combinar + vale-transporte + cesta básica

Vaga aberta até 31/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Analista de PCP (programação e controle da produção) – 1 vaga

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada (realizar controle de produção, responsável pelos apontamentos de produção, fiscalização, análise, entre outras)

Salário: a combinar + vale-transporte

Vaga aberta até 31/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Mecânico de manutenção de máquinas operatrizes – 2 vagas

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada (realizar ensaios físicos e mecânicos, montar conjuntos mecânicos e interpretação de desenhos)

Salário: A combinar + vale-transporte + cesta básica

Vaga aberta até 31/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Montador de móveis de madeira -1 vaga

Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência comprovada (realizar montagem e desmontagem de móveis em geral, serviços de recuperação e criação de móveis em geral)

Salário: R$ 2.146 + vale-transporte + vale-refeição + seguro de vida + convênio-farmácia

Vaga aberta até 31/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 15 vagas

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada em mecânica, serralheria e marcenaria (instrumentação de medição, embarque controlado, retrabalho e inspeção)

Salário: R$ 1.439 + vale-transporte + vale-alimentação + convênio médico + refeição na empresa

Vaga aberta até 31/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Colchoeiro – 1 vaga

Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência comprovada (confecção de colchões)

Salário: R$ 1.600

Vaga aberta até 31/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Costureira em geral -30 vagas (Aceita PCD, mas não é exclusiva)

Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência comprovada (costura em máquinas retas e overloque)

Salário: A combinar + vale-transporte

Vaga aberta até 31/08 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Torneiro mecânico – 1 vaga

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada

Salário: A combinar + vale-transporte + cesta básica

Vaga aberta até 03/09 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Pintor a revólver (pintura eletrostática) – 1 vaga

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada (em pintura eletrostática)

Salário: A combinar + vale-transporte + convênio médico

Vaga aberta até 03/09 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Polidor industrial aço inox – 1 vaga

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada (atuará com polimento de material em aço inox)

Salário: A combinar + vale-transporte e convênio médico

Vaga aberta até 03/09 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Operador de máquinas fixas, em geral – 1 vaga

Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência comprovada (empilhar máquina desfiadeira têxtil)

Salário: A combinar + vale-transporte + cesta básica

Vaga aberta até 03/09 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Enfestador de tecido – 2 vagas

Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência comprovada (preparar tecido na mesa de corte, realizar o enfesto, experiência com tecidos e não tecidos)

Salário: A combinar + vale-transporte

Vaga aberta até 03/09 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Eletricista de instalações industriais – 1 vaga

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada (instalação de câmeras, alarmes detectores de fumaça e serviços diversos)

Salário: A combinar + vale-transporte + cesta básica

Vaga aberta até 03/09 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Ajudante operacional – 4 vagas

Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência comprovada

Salário: R$ 1.464 + vale-transporte + vale-alimentação + convênio médico e odontológico

Vaga aberta até 10/09 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Conferente – 1 vaga

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada

Salário: R$ 1.536 + vale-transporte

Vaga aberta até 10/09 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Mecânico de ar-condicionado – 2 vagas

Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência comprovada (manutenções corretivas e preventivas em equipamentos de ar-condicionado e instalação de equipamentos)

Salário: A combinar + vale-transporte + vale-alimentação

Vaga aberta até 10/09 ou até atingir o limite de encaminhamentos

Operador de empilhadeira – 10 vagas

Requisitos: Ensino médio completo e experiência comprovada

Salário: R$ 1.807 + vale-transporte

Vaga aberta até 10/09 ou até atingir o limite de encaminhamentos