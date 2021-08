Mutuários inadimplentes de Guarulhos devem quase R$ 4 milhões à CDHU

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Habitação, enviou à casa de 1.249 mutuários de Guarulhos com três ou mais prestações em atraso uma proposta de acordo para parcelamento da dívida até o final do contrato de financiamento. No total, os valores a serem renegociados pela companhia atingem R$ 3,7 milhões que serão reinvestidos na construção de mais moradias populares. Na Grande São Paulo, são 8.802 mutuários inadimplentes, com uma dívida total de R$ 30,6 milhões e no estado 74.084, somando R$ 221 milhões.

Pela proposta enviada, cada um dos mutuários inadimplentes recebe em sua casa um boleto personalizado, já calculado o valor da entrada que corresponde a, no máximo, 10% de toda a dívida, com data de pagamento para 26 de agosto. O valor da entrada não pode ultrapassar R? 1,5 mil. O mutuário também é informado na carta qual será o valor mensal das prestações futuras do acordo.

Depois de efetuar o pagamento desta parcela de entrada, o mutuário receberá um novo carnê, cujas prestações já vão incluir os valores atrasados acordados. “Trata-se de uma ótima oportunidade oferecida pela CDHU aos mutuários para que eles possam regularizar seus débitos sem nenhuma burocracia, recebendo as informações por meio de carta em suas próprias residências”, afirma o secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary. “Estar em dia com a CDHU garante ao mutuário preservar seu maior bem, a sua casa própria”, explica.

De acordo com o presidente da CDHU, Silvio Vasconcellos, a maioria dos contratos administrados pela Companhia segue em dia. “É muito importante o pagamento das prestações pelos mutuários para seguirmos com os investimentos na construção de novas moradias. Desta forma, mais famílias de baixa renda também poderão realizar o sonho da casa própria”, ressalta.

Outros 25.306 mutuários que estão com até duas parcelas atrasadas em todo o Estado, com débito médio de R? 611,52, também receberam em suas casas um boleto único para quitar a dívida acumulada com isenção de juros e correção monetária. Neste caso, a data de pagamento é 27 de agosto.

Os mutuários inadimplentes que não receberam pelos Correios propostas de acordo e desejam regularizar a situação devem acessar o site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br) ou ligar para o Alô CDHU (0800-000 2348).