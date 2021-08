Cursos de capacitação e geração de renda retomam aulas presenciais na segunda-feira

As aulas presenciais dos cursos de capacitação profissional e geração de renda da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos serão retomadas na próxima segunda-feira (30) no restaurante-escola Sabor do Saber e no hotel Santa Monica. Os cursos disponíveis no momento são de culinária japonesa, doces e sobremesas, panificação artesanal, cabeleireiro e manicure (os dois últimos apenas no Santa Monica).

Já em 13 de setembro o CEU Continental irá receber aulas de culinária japonesa e culinária para buffet, além da oficina “Aprendendo Brincando”, também sobre culinária, para crianças de oito e nove anos de idade. Cartazes informativos estão espalhados pelo CEU com detalhes sobre os cursos e as inscrições. Aqueles que retomam os cursos no restaurante-escola e no Santa Monica já estão sendo avisados pela secretaria, mas caso não recebam a ligação podem entrar em contato pelo telefone 2468-2090.

O objetivo dos cursos é potencializar a capacidade produtiva das famílias para que seus integrantes tenham autonomia e estímulo ao empreendedorismo, com a perspectiva da garantia de direitos. Com o propósito de atrair e despertar habilidades, a medida possibilita fortalecer a promoção da qualidade de vida. O projeto, realizado em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, tem como foco atender famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade social.