GCM detém homem com grande quantidade de drogas no Jardim Bela Vista

Durante um patrulhamento preventivo pela rua Maria das Dores Cândida de Jesus, Jardim Bela Vista, na noite desta quarta-feira (25), uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos avistou um homem em atitude suspeita. Ao perceber o nervosismo do indivíduo, que tentou fugir correndo, os agentes o abordaram e encontraram em seu poder 37 porções de maconha e 147 reais em dinheiro.

Ao ser interrogado, ele afirmou que já estava há algum tempo vivendo do tráfico de entorpecentes. Os agentes, que na operação contaram com o apoio da cadela Laika, deram voz de prisão ao homem e o encaminharam ao 1º Distrito Policial, no Centro, para que as providências legais fossem adotadas pelo delegado de plantão.