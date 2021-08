Ambulatório da Criança e Cemegs oferecem atendimento via WhatsApp

A partir de agora todos os Centros de Especialidades Médicas de Guarulhos (Cemegs) e também o Ambulatório da Criança (Centro) passam a disponibilizar um número de WhatsApp para a marcação de retornos, cancelamento de consultas, bem como para o esclarecimento de dúvidas sobre os serviços e informações sobre exames, dentre outras facilidades. A implantação de mais esse canal de comunicação tem por objetivo facilitar e agilizar o atendimento da população.

Com isso, o paciente que passou na primeira consulta em um desses serviços e precisa retornar com o médico, agora nem precisa mais ligar ou ir pessoalmente à unidade. Basta enviar uma mensagem de texto com o nome completo (sem abreviação), número do cartão SUS, data de nascimento, nome do médico solicitante, período recomendado para retorno e número da matrícula (prontuário) que a equipe fará o atendimento.

Os telefones dos Cemegs e do Ambulatório da Criança continuarão a funcionar normalmente, assim como a marcação de retornos de forma presencial prosseguirá da mesma forma. “Para as próximas semanas, a perspectiva é expandirmos esse canal de atendimento a todas as nossas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também aos serviços especializados, explicou a diretora de Assistência Integral à Saúde, Elisângela Arantes de Souza.

WhatsApp de cada serviço:

Cemeg Centro – 2472-5482

Cemeg Cantareira – 2229-8396

Cemeg São João – 2279-2724

Cemeg Pimentas Cumbica – 2461-3281

Ambulatório da Criança – 2468-8845