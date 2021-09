Ciabatta de Teatro estreia espetáculo musical com recursos do FunCultura

Na próxima terça-feira (7), em duas sessões, às 17h e 20h, estreia A Flor do Sonho, monólogo poético musical de Marcos Lopes contemplado pelo edital Funcultura de Guarulhos, por meio da Lei Aldir Blanc. Filmado no Complexo Cultural Funarte, em São Paulo, o espetáculo conta com apresentações gratuitas online nos dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de setembro de 2021, sábados e domingos, às 20h, exibidas na página da Ciabatta de Teatro do YouTube, no endereço https://bit.ly/3s1RTpf. A classificação é 12 anos.

A Flor do Sonho retrata a inquietante vida da poetisa portuguesa Florbela Espanca, contada através de suas próprias obras poéticas e de cartas escritas por ela. Esse conteúdo é permeado por dez canções inéditas inspiradas em seus poemas, feitas especialmente para o espetáculo por Marcos Lopes e apresentadas ao vivo com piano e violoncelo.

Florbela é quem conta sua história, entre lembranças e devaneios, sem uma ordem cronológica, revisitando sua obra poética e suas cartas, muitas delas para o irmão Apeles, pelo qual tinha um amor muito especial. Entre as recordações familiares, de seus casamentos e amores, Florbela canta parte de seus poemas, alguns deles obras-primas da autora que até hoje fascinam leitores de todo o mundo.

Sobre Florbela Espanca

Florbela Espanca nasceu em 1894 e é considerada uma das mais importantes poetisas portuguesas, além de uma das primeiras feministas do país. Sua poesia tem estilo peculiar, aliando sofrimento e desencanto ao desejo de ser feliz. Espanca suicidou-se com o uso de barbitúricos no dia do seu aniversário, 8 de dezembro de 1930, antes do lançamento de sua obra-prima, Charneca em Flor. Um dos objetivos do projeto é trazer a importante obra poética da autora para mais próximo dos brasileiros e, através deste trabalho, perpetuar a obra da poetisa, apresentando-a para o público do nosso país que não a conhece de uma forma diferente: teatral (monólogo poético musical).

Ciabatta de Teatro

Criada em 2004 por Marcos Lopes, A Ciabatta de Teatro nasceu para divulgar a arte através de musicais, shows e espetáculos inéditos, experimentando elementos como teatro, música e poesia. Apresentou seus espetáculos em vários teatros e espaços culturais importantes: Theatro São Pedro, Funarte, Centro Cultural São Paulo, Teatro Brigadeiro, Praça Roosevelt, Teatro Lauro Gomes (São Bernardo), Teatro Municipal de Araras, Casa das Rosas, entre outros.