Restaurantes para desfrutar a gastronomia e belas paisagens em Mairiporã

O roteiro gastronômico te leva para Mairiporã, para desfrutar de uma excelente refeição, além de belas paisagens, já que os estabelecimentos ficam na área da Serra da Cantareira. No cardápio estão restaurantes que oferecem desde lasanha de berinjela até aquele tradicional café da manhã e a deliciosa comida feita no fogão à lenha.

Além de um refúgio para sair da rotina, almoçar na Serra da Cantareira também é um excelente passeio em família, principalmente por sair da área urbana e seguir para conhecer os charmes da serra, contando não somente com restaurantes, mas também com cachoeiras, trilhas e belas paisagens.

Mercearia do Prosa

Localizada na avenida Vereador Belarmino Pereira de Carvalho, 5.500, o estabelecimento tem um buffet com pratos regionais, além de grelhados e saladas. Outras opções no cardápio também são a lasanha de berinjela, bisteca, torresmo e feijoada. O ambiente do local também é todo decorado, composto por objetos históricos, além de mesas rústicas e uma paisagem mais harmônica no local. Mais informações: (11) 4485-4487.

Recanto Mineiro

O restaurante Recanto Mineiro da Serra, está localizado na Serra da Cantareira, na avenida Vereador Belarmino Pereira de Carvalho, no km 7,8. Além do fácil acesso, principalmente com a proximidade da capital paulista, o estabelecimento oferece buffet self-service com mais de 40 opções de pratos quentes, saladas sobremesas. O local ainda tem estacionamento próprio e área de lazer integrada, oferecendo passeios de charrete e cavalo. Mais informações: (11) 4485-2287.

O Pescador

Em meio à bela e exuberante paisagem da serra, encontra-se uma casa especializada em peixes e frutos do mar. O extenso menu do restaurante e bar O Pescador agrada todos os tipos de gostos e bolsos. O cardápio conta com vários pratos à base de camarão, mexilhão, salmão e bacalhau. Destacam-se os deliciosos Camarão na Moranga e o Bacalhau à Portuguesa. Ele está localizado na Estrada da Roseira, km 8. Mais informações: 4485-2800.