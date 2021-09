Homem-morcego volta ao Beco do Batman, em muro da ZIV Gallery

Setembro é o mês do Batman e, para comemorar os 82 anos do “cavaleiro das trevas”, a Warner Bros. Consumer Products, em parceria com a ZIV Gallery, devolve ao ícone do graffiti em São Paulo, o Beco do Batman, uma pintura do homem-morcego.

O artista Pedro Cobiaco é o responsável pela pintura do Batman em um dos muros da ZIV Gallery, nova galeria de arte no Beco. “É como se o Batman voltasse para casa”, explica o galerista Helder Kanamaru, da ZIV Gallery, em referência a uma das lendas urbanas mais conhecidas da Vila Madalena: a aparição misteriosa do homem-morcego, em estêncil, no final da década de 1980, na viela sem nome, mais tarde chamada de Beco do Batman.

O mural com o Batman será lançado às 15 horas, do sábado, 11 de setembro. “Minha inspiração foi a capa de Batman: the World, lançada este mês. A ideia é trazer as pessoas para dentro do desenho, com uma perspectiva que faz o cenário “surgir” de dentro do muro (ou entrar nele), deixando o cenário mais interativo”, explica Cobiaco. Além de muralista, o autor da nova arte do Beco do Batman também é quadrinista e ilustrador.

Distribuição de máscaras e bottons

No dia do Batman, 18 de setembro, quem passar pela ZIV Gallery, no Beco do Batman ou em frente ao Farol Santander, terá a chance de receber máscaras e bottons, gratuitamente, sobre o tema.

Às 20 horas, o bat-sinal iluminará o céu de São Paulo, a partir do edifício Altino Arantes, o Farol Santander. O prédio tem mais de 160 metros de altura, dessa forma, o Bat-Sinal poderá ser visto de diversas partes da cidade. Ainda no farol, estão previstas diversas atividades relacionadas ao herói.

Além disso, o Warner Channel, canal televisivo da Warner Bros., oferece, na mesma data, uma maratona inteira dos filmes do Batman, além de IDs do morcego ao longo da programação.

Revista

Na primeira quinzena, já estará disponível a revista Batman: the World, uma parceria da editora Panini com a DC Comics. Na história, o morcego passa por 14 países em sua luta contra o crime, um deles o Brasil.