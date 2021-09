Pirarucu é destaque do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp

Nesta segunda semana do Festival do Pescado de Frutos do Mar Ceagesp – Edição 2021 o destaque é o maior peixe de água doce do mundo. Um Pirarucu Assado com Molho de Ervas é a atração entre as receitas com peixe do evento. Até domingo (12), esse peixe e dezenas de outros pratos estarão disponíveis para o público comer o quanto quiser no Festival do Pescado e Frutos do Mar – Temporada 2021.

Os fãs de pirarucu podem degustar, à vontade, a receita com o peixe de cerca de 100 kg. Mas o público não encontra somente Pirarucu como opções de peixes no Festival. Nesta semana, além dessa atração, quem gosta de peixe pode saborear, até domingo, Pescada Cumbucu, grelhada com molho de alcaparras na manteiga. Também tem Tilápia à Muniére e Moqueca de Cação à Baiana.

É claro que no Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp não podem faltar os pratos que são a cara deste evento gastronômico, realizado na Ceagesp desde 2013. Estamos falando dos Camarões Assados no espeto, servidos nas mesas, e da Paella à Marinera, gigante, marcas registradas do festival.

Nas mesas, além dos Camarões no espeto, o público saboreia ainda outras receitas com o crustáceo. Tem Camarão Crocante com Molho Tártaro e Limão e Camarão na Panko, recheado com Catupiry. Também chegam diretamente nas mesas Bolinho de Peixe, Costelinha de Tambaqui, Manjubinha e Porquinho.

Pratos especiais do dia

Todo dia o Festival oferece pratos extras inclusos no cardápio, também para comer à vontade. Quinta-feira é dia de Caranguejada. Na sexta, o público tem à disposição Cauda de Lagosta Gratinada. Ostras Frescas, à vontade, é a atração extra do sábado. A semana termina no domingo com o Macarrão com Camarão no Parmesão Grana Padano.

Os risotos à la minute são as novidades desta temporada. Preparados na hora, na frente do público, diversos tipos de risotos. Entre os sabores disponíveis, Risoto de Camarão, Risoto de Frutos do Mar, Risoto de Shimeji, entre outros.

A recepção do público já começa com os pratos de entrada, como Casquinha de Siri e Acarajé, entre outros itens. Tudo já incluso no valor do evento. Ao entrar no salão do festival, as pessoas encontram, além da paella e dos camarões, um completo buffet de saladas diversas, incluindo as com frutos do mar.

Quem for ao evento terá ainda à disposição vários pratos de acompanhamento. Entre eles, o público pode comer Camarão na Moranga, Camarão Internacional, Pirão de Peixe, Arroz com Brócolis, entre outras opções, que mudam semanalmente.

Salada de Lula com Ervas Finas, Marisco na Casca ao Pesto, Mexilhões ao Vinagrete, Ceviche de Saint Peter, Salada de Frutos do Mar, entre outros itens, compõem a farta mesa de saladas. Preparadas com ingredientes frescos do maior entreposto de alimentos da América Latina, também dá para se servir de todos os itens o quanto quiser.

Crianças

Pelo preço fixo de R$ 109,90 por pessoa (não é cobrada taxa de serviço), o público pode comer, à vontade, os cerca de 50 itens disponíveis no cardápio. As bebidas e as sobremesas são cobradas à parte. Crianças de até cinco anos não pagam o festival. De seis a dez anos, pagam metade do preço.

O Festival do Pescado e Frutos do Mar funciona de quinta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. Às quintas e sextas, o horário é das 18h à meia-noite (somente jantar). Aos sábados, funciona a partir das 12h até a meia-noite (almoço e jantar). Aos domingos, abre das 12h às 17h (somente almoço).

O acesso é pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo-SP). O estacionamento para automóveis também fica no Portão 4.

Serviço

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Temporada 2021

– Quando: Até 19 de dezembro.

– Horários: Quinta e sexta, das 18h à meia-noite (jantar). Aos sábados, das 12h à meia-noite (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

– Preço: R$ 109,90 por pessoa. Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam metade do valor do Festival. Bebidas e sobremesas serão cobradas à parte.

– Onde: No Espaço Gastronômico Ceagesp

– Endereço: Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo – SP).

– Estacionamento: Portão 4.

– Mais informações: www.festivaisceagesp.com.br

– Reservas: https://festivaisceagesp.com.br/reservas/