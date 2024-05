Jardim São João recebe evento de hip hop no último sábado de maio

- PUBLICIDADE -



No dia 25 de maio o Jardim São João receberá a 4ª edição do projeto Hip Hop Visto por Dentro, que promove conhecimento sobre a cultura hip hop, além de trazer identidade e sociabilidade à população periférica. Gratuito, o evento acontece das 12h às 18h na estrada João Pannocchia Molina, 2.

Com discotecagem durante todo a tarde, a celebração reúne apresentações de manobras de break dance e de grupos de rap. Grafiteiros guarulhenses colaboram realizando grafites baseados no ocorrido das apresentações nos espaços onde acontecerá cada vivência. Ao final haverá uma roda de conversa entre artistas e comunidade para falar sobre o cinquentenário do hip hop, movimento criado em 1973.

Para além do contexto cultural, o Hip Hop Visto por Dentro também busca incentivar a substituição da violência pela força das palavras e ideias, assim conduzindo jovens a serem pensadores e realizadores de cultura dentro da sua comunidade.

O espaço também é acolhedor para pessoas com deficiência, já que o evento contará com intérprete de Libras e profissionais de acessibilidade para assessorarem pessoas com mobilidade reduzida.