Renda de espetáculo teatral em Guarulhos será doada às vítimas das inundações no Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira (17), às 20h, Renata Konsso e Marcio Trinchinatto proporcionam ao público uma noite memorável e solidária com o espetáculo Dó Ré Mi Fu – O Mundo Fora da Escala, em cartaz até o dia 24 de maio no Teatro Oswaldo Mazoni, no Colégio Carbonell, em Guarulhos. A tragicomédia, que transita entre a civilidade e a barbárie, terá toda a renda da venda de ingresso desta data revertida para ajudar a população afetada pelas recentes inundações no Rio Grande do Sul.

Os ingressos, no valor de R$20, podem ser adquiridos pelo Sympla (www.sympla.com.br/doremifu) ou diretamente na bilheteria física do colégio, uma hora antes do início do espetáculo. Com duração de 80 minutos, a peça, indicada para maiores de 16 anos, aborda temas como racismo, traições e violências, por meio de doze personagens em seis cenas independentes, desafiando e provocando reflexões profundas em seu público.

O espetáculo, escrito e dirigido por Marcio Trinchinatto, conta com a sonoplastia de Elís Lucas, iluminação de Rodrigo Oliveira e projeção de Douglas Santos. A obra, que desafia e diverte, é um convite para espiar e refletir sobre a natureza humana.

Oficinas de vivência teatral

Além da apresentação noturna, durante os períodos da manhã e da tarde desta sexta-feira (17), Renata Konsso e Marcio Trinchinatto estão conduzindo duas oficinas gratuitas de vivência teatral para alunos da EPG Francisco Antunes Filho, localizada na Vila Sorocabana, em Guarulhos. As atividades são inspiradas no premiado livro infanto-juvenil de Trinchinatto, A Menina Que Conversava com a Estrela.

Tanto as oficinas quanto as apresentações desta temporada fazem parte do projeto aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura com recursos federais da Lei Paulo Gustavo e apoio da Prefeitura de Guarulhos.

Serviço

Dó Ré Mi Fu – O Mundo Fora da Escala

Quando: Sextas às 20h | Até 24/05

Onde: Colégio Carbonell (Teatro Oswaldo Mazoni). Av. Pres. Humberto Castelo Branco, 2.687 – Vila Augusta

Ingressos: R$20 – www.sympla.com.br/doremifu

Indicação: 16 anos

Para mais informações siga o perfil www.instagram.com/do.re.mi.fu