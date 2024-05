Guarulhos participa do Festival Revelando SP em Barretos no próximo fim de semana

- PUBLICIDADE -



Guarulhos garantiu sua participação no Festival Revelando SP neste próximo fim de semana Sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19), em Barretos (SP). O evento tem entrada gratuita e trabalha a valorização da cultura criativa e tradicional de diversas cidades do Estado de São Paulo, enaltecendo o patrimônio imaterial paulista.

A cidade estará presente em todas as edições, que acontece em outras quatro cidades nos próximos meses: Iguape em junho, São José dos Campos em julho, Presidente Prudente em agosto e São Paulo em setembro.

Na edição de Barretos Guarulhos participará com a culinária caipira do restaurante Tachos do Olímpio. “É com muito orgulho que a gente representa o município nesse festival tão concorrido. Os nossos pratos serão o arroz carreteiro e o feijão tropeiro, os caldos produzidos no fogão a lenha, a mandioca com costela, a quirera de frango e o feijão com bacon e paio”, contou Antônio Carlos Olímpio, mais conhecido como chefe Olímpio.

Nas próximas edições, além da culinária caipira, Guarulhos também será representado pelo artesanato indígena das etnias Pankararé, Pankararu e Wassu Cocal e pelos músicos guarulhenses Vera Bianca e Regional, Orquestra de Violeiros Coração da Viola e a Folia de Reis Estrela Dalva.

Para obter mais informações sobre o festival acesse https://revelandosp.com.br/.

Serviço

Revelando SP

De 17 a 19 de maio – Barretos

Local: Recinto Paulo de Lima Correa – avenida Vinte e três – Centro

De 14 a 16 de junho – Iguape

Local: Centro de Eventos Prefeito Casimiro Teixeira – rua Ana Cândida Sandoval Trigo

De 4 a 7 de julho – São José dos Campos

Local: Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade) – avenida Olivo Gomes, 100, Santana

De 9 a 11 de agosto – Presidente Prudente

Local: Centro de Eventos IBC – rua Orlando Ulian, 153, Vila Furquim

São Paulo

12 a 15 de setembro – ainda sem endereço confirmado