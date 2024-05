ONGs de Guarulhos coletam toneladas de doações para enviar ao Rio Grande do Sul

O grupo Conectados do Terceiro Setor, capitaneado pela ONG Olhar de Bia, obteve toneladas de doações para amparar as famílias que ficaram desalojadas no Rio Grande do Sul.



O trabalho que coleta que começou com a Associação de Rotarianos de Guarulhos expandiu-se rapidamente e há cerca de cem entidades envolvidas. Valdir Pinto, do Rotary Club Guarulhos, informa que, para viabilizar a guarda das doações, o grupo, liderado por Ricardo Martins (Rica), obteve a participação da empresa de logística Restitui, com sede no bairro do Taboão. A Restitui já havia aceitado desafio de sua cliente Multilaser, no sentido de transportar para o Sul doações angariadas pela empresa junto a seus funcionários e prontamente se dispôs a levar também os donativos obtidos pelas ONGs do Conectados. Seu dirigente, Rogério Ribeiro, calcula que serão necessárias diversas carretas para esse trabalho.



Nesta semana, voluntários do Tiro de Guerra de Guarulhos estão atuando diariamente na separação e organização das doações. As roupas, por exemplo, são separadas entre as para adultos e infantis, entre masculinas e femininas. Na quinta-feira, muitas doações continuavam chegando e nesta sexta-feira haverá uma força-tarefa para deixar todos os pallets em condições de serem embarcados nas carretas.



Ricardo Martins comenta que todas as entidades engajaram-se rapidamente, cada uma em sua esfera de atuação, e que a população como um todo está demonstrando solidariedade ao povo gaúcho. “Nossa gratidão a cada pessoa que está contribuindo, aos valorosos jovens do Tiro de Guerra que aqui estão empenhados nessa imensa tarefa e à Restitui, pela cessão de seu espaço e por dispor de suas carretas e equipes para o transporte. A união de todos faz realmente toda diferença”, salientou.

