Prefeitura abre chamamento público para comercialização de alimentos e bebidas durante o Arraiá dos CEUs

Até o dia 24 de maio a Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para o chamamento público do Arraiá dos CEUs. O processo de seleção de propostas é destinado a pessoas interessadas em participar da exploração comercial de produtos alimentícios, bebidas e brincadeiras típicas, em barracas disponibilizadas pela Secretaria de Educação nas datas do evento.

O Arraiá dos CEUs segue por todo o mês de junho e acontecerá no dia 8 no Cemear, nos dias 15 e 16 no CEU Bonsucesso, nos dias 22 e 23 no CEU Paraíso-Alvorada e nos dias 29 e 30 no Parque Júlio Fracalanza.

Para se inscrever os interessados devem comparecer aos locais citados, das 8h às 17h, portando os seguintes documentos: comprovante de inscrição no CNPJ, devidamente ativo, no qual conste o código CNAE referente ao ramo de atividade relacionado ao objeto, comprovante de endereço, RG ou CPF do requerente e descrição pormenorizada dos itens que serão disponibilizados para venda.

Os resultados do processo de seleção serão divulgados no portal da Secretaria de Educação (portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br) até 24 de maio de 2024 em ordem classificatória.

Para obter mais informações, o edital de chamamento e a ficha de inscrição acesse https://bit.ly/arraiaceus_edital.

Endereços

Cemear

Rua Abílio Ramos, 122, Macedo

CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

CEU Paraíso-Alvorada

Rua Dom Silvério, s/nº, Vila Paraíso

CME Parque Júlio Fracalanza

Rua Joaquim Miranda, 47, Vila Augusta