Guarulhos recebe novo lote de Pfizer

Os municípios da região do Condemat– Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, recebem hoje (16) um novo lote de imunizantes contra a covid-19, contendo 57.961 doses de Pfizer. A remessa irá contemplar, com a aplicação da segunda dose, pessoas de 40 e 42 anos, trabalhadores da educação e pessoas de 50 a 59 anos. No caso destes dois últimos grupos, a Pfizer irá substituir a vacina AstraZeneca, que foi utilizada como primeira dose e está, até o momento, em falta no Estado.

A intercambialidade das vacinas está prevista em Nota Técnica da Secretaria do Estado de São Paulo, que recomenda, em caráter emergencial e excepcional, o uso alternativo da Pfizer como segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca, e que já estão em atraso para a conclusão do seu esquema vacinal.

“Essa alteração nos imunizantes é segura, eficaz, necessária e respaldada tecnicamente pelo Plano Estadual de Imunização, para conclusão do ciclo de vacinação destes grupos”, disse a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat, Adriana Martins.

Desde o início da semana, o Governo do Estado anunciou o atraso do Ministério da Saúde no envio das vacinas da AstraZeneca, causando a falta do imunizante.

Confira o quantitativo recebido pelos municípios

(D2 Pfizer – Pessoas de 40 a 42 anos / D2 Pfizer – Trabalhadores da Educação e Pessoas de 50 a 59 anos – nestes dois últimos grupos, a vacina de primeira dose foi a AstraZeneca)

Guarulhos: 10.524 / 2.615 / 13.432

Arujá: 738 / 140 / 811

Biritiba Mirim: 234 / 55 / 324

Ferraz de Vasconcelos: 1.434 / 305 / 1.816

Guararema: 264 / 55 / 271

Itaquaquecetuba: 2.532 / 555 / 3.244

Mogi das Cruzes: 3.480 / 545 / 4.695

Poá: 924 / 170 / 1.160

Salesópolis: 156 / 15 / 186

Santa Isabel: 444 / 100 / 652

Suzano: 2.472 / 480 / 3.133