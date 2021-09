‘Desperte seu Olhar Inclusivo’ premia pessoas com deficiência por criatividade em fotografias

Os ganhadores do concurso Desperte seu Olhar Inclusivo 2021, ao lado dos seus familiares, participaram na manhã desta terça-feira (21) da cerimônia de premiação no auditório do Paço Municipal, no Jardim Bom Clima. O concurso foi promovido pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão de Guarulhos e abordou o tema “Um olhar para a autoestima – o prazer de se sentir belo(a) na busca pelo autoconhecimento e construção de sua identidade”.

Em um emocionante evento, que contou com apresentações dos atendidos pelas Casas André Luiz (coordenadas pelo professor Fernando Mielo) os participantes selecionados pela banca receberam troféus, certificados, medalhas e um ensaio fotográfico, doado pela Universidade Guarulhos (UNG). A data foi escolhida em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado também nesta terça.

A fotografia vencedora foi a de Rebeca Tosta, seguida de Luccas Menezes e Bárbara Petri em segundo e Thainara Conceição em terceiro. Também receberam a premiação por serem finalistas Vitória Larissa Saraiva, Sávio Henrique Ferreira da Paixão, Roberta Rondon Pereira, Maria Eduarda Bertani Reimann, Lauren Oliveira, Kaik Zamprônio e Caroline Ladevig Queiroga.

O prefeito Guti parabenizou os participantes pela criatividade e pela dedicação em produzirem as fotos para o concurso. “É muito interessante poder ver e entender como cada um de vocês enxerga o mundo e se enxergam também através das fotos que enviaram. A participação da família no processo de construção dessa imagem também fica muito clara quando vemos o apoio que vocês recebem”, afirmou.

Para Carla Regina Tosta, ser mãe de uma pessoa especial é incrível. “A Rebeca é sensacional, ela quer tudo na vida. Nós nos inspiramos na foto da Juliette, participante de um reality show, fizemos toda a preparação e a produção, com o chapéu de papelão. Essa escolha foi feita diante de todo preconceito e exclusão que aconteceram durante o programa (Big Brother Brasil). O mais interessante é ver que, mesmo com as suas dificuldades e limitações, todos são capazes. Ver mães com vontade de mostrar os seus filhos pro mundo é lindo demais”, comentou.

Marcaram presença no evento o vice-prefeito Professor Jesus, o secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum, e o subsecretário de Políticas para Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Gilberto Penido. Além da premiação que ocorreu nesta manhã, todos os participantes do concurso receberam na última segunda-feira (20) um certificado de participação, em cerimônia no Adamastor Centro. Igualmente animado e cheio de cores, o evento também contou com apresentações de danças e homenagens.