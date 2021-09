IV encontro do Fórum Internacional de Educação acontece nesta quinta-feira

Educação e o enfrentamento das desigualdades são os temas do quarto encontro do 2º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê, que acontecerá na próxima quinta-feira (23), das 19h às 21h, pelo YouTube (https://www.youtube.com/c/forumeducacaoaltotiete).

O fórum é destinado aos educadores e à população em geral. A sessão de quinta conta com a participação dos professores Macaé Evaristo e Artur Gomes de Morais, além de representantes da área de educação dos municípios de Santa Branca e Biritiba Mirim.

Macaé é doutoranda em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi secretária de Educação de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais. Também foi secretária da extinta Pasta de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC. Morais é pós-doutor pela Universidade de Barcelona e no INRP-Paris, com ampla experiência de psicolinguística, didática da língua portuguesa, alfabetização, formação do professor e psicologia da educação.

O evento online é uma iniciativa das secretarias de Educação das cidades que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat): Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano. O tema desta edição é Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Desafios e Perspectivas em Tempos de Pandemia.

A última transmissão será realizada no dia 30 de setembro, também das 19h às 21h. Mais informações sobre o fórum em https://forumeducacaoaltotiete.com.br/.