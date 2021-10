Dose adicional é liberada para trabalhadores da saúde com mais de 35 anos nesta quinta

A partir desta quinta-feira (07) terá início a vacinação dos trabalhadores da saúde com 35 anos ou mais que já tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina contra a covid-19 há pelo menos seis meses, independentemente do imunizante aplicado. A partir desta data, esse público poderá se dirigir até a UBS mais próxima e apresentar comprovante de vacinação, documento com foto, CPF, cartão SUS (se tiver) e comprovante de endereço para se vacinar.

Já na próxima quarta-feira (13) será a vez dos trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais serem imunizados com a dose de reforço. Em Guarulhos, a vacinação desses profissionais tem ocorrido por escala com o objetivo de minimizar o risco de filas nas Unidades Básicas de Saúde. Até o momento foram vacinados com a dose adicional 4.145 trabalhadores da saúde que residem ou trabalham na cidade. O total desse público é de aproximadamente 51 mil pessoas.

Trabalhadores da saúde

São todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, UBS, instituições de longa permanência, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros. Fazem parte desse grupo médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física (que atuam em unidades de saúde), médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

Há ainda os trabalhadores de apoio, ou seja, os recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulância e todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Incluem-se ainda os funcionários do serviço funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.