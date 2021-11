1ª Semana de Direitos Humanos acontece de 6 a 12 de dezembro com extensa programação

Debater os direitos humanos é essencial para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Sendo assim, em adição ao trabalho já realizado no município, a Prefeitura realizará de 6 a 12 de dezembro a 1ª Semana de Direitos Humanos de Guarulhos, com o tema Direitos Humanos na Cidade e na Prática: A Igualdade de Direitos vem pelo Respeito às Diferenças.

O evento, que contará com mais de 90 atividades, tem como objetivo levar as discussões sobre o tema a toda a cidade, para além dos espaços públicos, a fim de quebrar preconceitos e desenvolver ações sobre direitos humanos com os cidadãos. Tanto o poder público quanto a sociedade civil irão promover atividades e utilizarão diferentes linguagens para ampliar a compreensão sobre os direitos da sociedade.

Com uma programação extensa e espalhada por todas as regiões de Guarulhos, a semana contará com diversas palestras, apresentações musicais, rodas de conversa, oficinas, vivências, exibição de filmes e ações externas envolvendo diversos públicos, além do 3º Fórum de Direitos Humanos, que acontece no dia 10 de dezembro no Centro de Educação Municipal Adamastor.

Confira a programação

A programação será atualizada semanalmente até o início das atividades. Fique de olho no portal https://portaldireitoshumanos.guarulhos.sp.gov.br/.