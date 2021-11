Prefeitura e Senai abrem vagas para curso de aprendizagem industrial de soldador

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Senai, oferece 18 vagas para o curso de aprendizagem industrial de soldador. As vagas são exclusivas para jovens entre 18 e 22 anos que tenham o ensino fundamental completo e as inscrições devem ser feitas presencialmente na secretaria do Senai Celso Charuri, no Jardim Presidente Dutra, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 12h. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar.

O objetivo do curso é preparar o aluno para executar a soldagem e controlar a qualidade do cordão de solda depositado em peças metálicas, considerando os diversos processos de soldagem, de acordo com normas, especificações e procedimentos técnicos, seguindo princípios de qualidade, segurança e higiene no trabalho e de preservação ambiental.

A previsão de início das aulas é janeiro de 2022.